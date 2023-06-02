Тарпищев: нервная система Карацева начала трещать, он стал играть просто и проиграл
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Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал вылет россиянина Аслана Карацева, 62-й ракетки мира, с «Ролан Гаррос» после поражения во втором круге в матче с 12-й ракеткой мира, американцем Фрэнсисом Тиафо. Карацев проиграл в четырёх сетах: 6:3, 3:6, 5:7, 2:6.
«Аслан проводил уже пятый матч с учётом квалификации в Париже — это тяжело. Ощущалась нервная и психологическая перегрузка. Пока свежим был — хорошо играл. Потом нервная система начала трещать, стал играть просто и проиграл», — приводит слова Шамиля Тарпищева ТАСС.
В третьем круге американский теннисист сыграет с представителем Германии Александром Зверевым, 27-й ракеткой мира. У спортсменов было семь личных встреч, в шести из которых победа оставалась за немцем.
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