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«Немного нервничал». Зверев — о возвращении на корт Филиппа Шатрье впервые после травмы

«Немного нервничал». Зверев — о возвращении на корт Филиппа Шатрье впервые после травмы
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Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев высказался о первом после полуфинала «Ролан Гаррос» — 2022 выступлении на корте Филиппа Шатрье, на котором получил травму. В матче второго круга Открытого чемпионата Франции — 2023 Зверев обыграл словацкого спортсмена Алекса Молчана со счётом 6:4, 6:2, 6:1.

«Доволен тем, как всё прошло. Я немного нервничал. Перед матчем просто вышел на корт, чтобы посмотреть его, потому что не был там с тех пор, как получил травму. Это было очень важно для меня. Во время матча меня переполняли эмоции. Я был рад снова играть на этом корте. Я хотел сделать всё возможное», — сказал Зверев на пресс-конференции.

Следующим соперником Зверева в Париже станет 12-я ракетка мира американец Фрэнсис Тиафо, ранее обыгравший россиянина Аслана Карацева.

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