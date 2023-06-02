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Хачанов и Коккинакис раскритиковали качество корта на «Ролан Гаррос»

Хачанов и Коккинакис раскритиковали качество корта на «Ролан Гаррос»
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Российский теннисист Карен Хачанов, 11-я ракетка мира, и его соперник в матче третьего круга «Ролан Гаррос», 108-я ракетка мира из Австралии Танаси Коккинакис, раскритиковали качество корта Симоны Матьё, на котором проходит их встреча. Сейчас стартует третий сет матча, победа в первых двух осталась за россиянином.

«Корт уже мокрый, его не нужно поливать. Мы же на нём играем, и иногда ты проскальзываешь. Мячи «мёртвые», а это нехорошо. Шестой корт, на котором я играл, сухой. А этот — мокрый», — высказался Хачанов по ходу матча.

Коккинакис поддержал россиянина: «Это самые медленные условия, которые только возможны, и вы поливаете корт, где невозможно скользить».

Ранее, после матчей первого круга, Хачанов уже критиковал излишнюю влажность на кортах «Ролан Гаррос», его мнение разделил серб Ласло Джере.

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