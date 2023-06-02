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Сонего — Рублёв: российский теннисист взял первый сет матча 3-го круга «Ролан Гаррос»

Сонего — Рублёв: российский теннисист взял первый сет матча 3-го круга «Ролан Гаррос»
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Завершился первый сет матча третьего круга «Ролан Гаррос» — 2023, в котором встречаются российский теннисист Андрей Рублёв (7) и итальянец Лоренцо Сонего. Победу в этом сете со счётом 7:5 одержал российский спортсмен.

Первый сет продлился 48 минут. Рублёв сумел реализовать два брейк-пойнта из двух заработанных. На счету Сонего один реализованный брейк-пойнт из двух.

Ролан Гаррос (м). 3-й круг
02 июня 2023, пятница. 13:25 МСК
Лоренцо Сонего
48
Италия
Лоренцо Сонего
Л. Сонего
2-й сет
0 : 1
1 2 3 4 5
             
5 		0      
7 		3      
             
Андрей Рублёв
7
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Лоренцо Сонего и Андрея Рублёва в третьем круге «Ролан Гаррос».

Победитель этого противостоянии сыграет с лучшим в паре Карен Хачанов (Россия, 11) — Танаси Коккинакис (Австралия, WC). «Ролан Гаррос» — 2023 проходит с 28 мая по 11 июня в Париже. Действующим победителем мужского турнира является испанец Рафаэль Надаль, который пропускает этот розыгрыш «Ролан Гаррос».

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