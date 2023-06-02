Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Павлюченкова — Потапова: 25-я ракетка мира взяла первый сет у олимпийской чемпионки

Павлюченкова — Потапова: 25-я ракетка мира взяла первый сет у олимпийской чемпионки
Комментарии

Российская теннисистка, 25-я ракетка мира Анастасия Потапова одержала победу в первом сете российского дерби в третьем круге «Ролан Гаррос», в упорной борьбе обыграв Анастасию Павлюченкову, выступающую на турнире по защищённому рейтингу. После первого сета счёт — 6:4.

Стартовый сет матча продолжался 40 минут. За это время Анастасия Потапова выполнила два эйса, реализовала два брейк-пойнта из трёх и допустила две двойные ошибки. На счету Анастасии Павлюченковой один эйс, один реализованный брейк-пойнт из двух и три допущенные двойные ошибки.

Сейчас начинается второй сет встречи, спортсменки вернулись на корт после перерыва. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию российского дерби в третьем круге «Ролан Гаррос».

Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
02 июня 2023, пятница. 13:45 МСК
Анастасия Павлюченкова
333
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
4 		1  
6 		2  
         
Анастасия Потапова
25
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Материалы по теме
Хачанов повёл 2:1 в матче с Коккинакисом! Рублёв, Потапова, Павлюченкова начали. LIVE!
Live
Хачанов повёл 2:1 в матче с Коккинакисом! Рублёв, Потапова, Павлюченкова начали. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023