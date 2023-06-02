Павлюченкова — Потапова: 25-я ракетка мира взяла первый сет у олимпийской чемпионки

Российская теннисистка, 25-я ракетка мира Анастасия Потапова одержала победу в первом сете российского дерби в третьем круге «Ролан Гаррос», в упорной борьбе обыграв Анастасию Павлюченкову, выступающую на турнире по защищённому рейтингу. После первого сета счёт — 6:4.

Стартовый сет матча продолжался 40 минут. За это время Анастасия Потапова выполнила два эйса, реализовала два брейк-пойнта из трёх и допустила две двойные ошибки. На счету Анастасии Павлюченковой один эйс, один реализованный брейк-пойнт из двух и три допущенные двойные ошибки.

Сейчас начинается второй сет встречи, спортсменки вернулись на корт после перерыва. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию российского дерби в третьем круге «Ролан Гаррос».