Павлюченкова — Потапова: 25-я ракетка мира взяла первый сет у олимпийской чемпионки
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Российская теннисистка, 25-я ракетка мира Анастасия Потапова одержала победу в первом сете российского дерби в третьем круге «Ролан Гаррос», в упорной борьбе обыграв Анастасию Павлюченкову, выступающую на турнире по защищённому рейтингу. После первого сета счёт — 6:4.
Стартовый сет матча продолжался 40 минут. За это время Анастасия Потапова выполнила два эйса, реализовала два брейк-пойнта из трёх и допустила две двойные ошибки. На счету Анастасии Павлюченковой один эйс, один реализованный брейк-пойнт из двух и три допущенные двойные ошибки.
Сейчас начинается второй сет встречи, спортсменки вернулись на корт после перерыва. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию российского дерби в третьем круге «Ролан Гаррос».
Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
02 июня 2023, пятница. 13:45 МСК
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Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
2-й сет
0 : 1
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25
Анастасия Потапова
А. Потапова
Комментарии
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