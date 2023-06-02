Россиянка Хромачёва в паре с чешкой Носковой проиграла во 2-м круге парного разряда «РГ»
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Российская теннисистка Ирина Хромачёва и её партнёрша по парному разряду чешка Линда Носкова проиграли в двух сетах в матче второго круга «Ролан Гаррос» японо-индонезийскому дуэту Мию Като и Алдилы Сутджиади. Встреча спортсменок завершилась со счётом 4:6, 5:7.
Теннисистки провели на корте 1 час 26 минут. Ирина Хромачёва и Линда Носкова по ходу матча выполнили четыре эйса, реализовали один брейк-пойнт из восьми и допустили три двойные ошибки. Их соперницы, Мию Като и Алдила Сутджиади, в свою очередь, реализовали три брейк-пойнта из шести (50%) и допустили три двойные ошибки.
В следующей стадии турнира японско-индонезийский дуэт сыграет с парой Мари Боузкова (Чехия) — Сара Соррибес-Тормо (Испания).
Ролан Гаррос — парный разряд (ж). 2-й круг
02 июня 2023, пятница. 13:30 МСК
Ирина Хромачёва
Линда Носкова
И. Хромачёва Л. Носкова
Окончен
0 : 2
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|2
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|7
Мию Като
Алдила Сутджиади
М. Като А. Сутджиади
Комментарии
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