Россиянка Хромачёва в паре с чешкой Носковой проиграла во 2-м круге парного разряда «РГ»

Российская теннисистка Ирина Хромачёва и её партнёрша по парному разряду чешка Линда Носкова проиграли в двух сетах в матче второго круга «Ролан Гаррос» японо-индонезийскому дуэту Мию Като и Алдилы Сутджиади. Встреча спортсменок завершилась со счётом 4:6, 5:7.

Теннисистки провели на корте 1 час 26 минут. Ирина Хромачёва и Линда Носкова по ходу матча выполнили четыре эйса, реализовали один брейк-пойнт из восьми и допустили три двойные ошибки. Их соперницы, Мию Като и Алдила Сутджиади, в свою очередь, реализовали три брейк-пойнта из шести (50%) и допустили три двойные ошибки.

В следующей стадии турнира японско-индонезийский дуэт сыграет с парой Мари Боузкова (Чехия) — Сара Соррибес-Тормо (Испания).