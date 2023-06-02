Павлюченкова — Потапова: ничья после двух сетов российского дерби
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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова, выступающая на «Ролан Гаррос» по защищённому рейтингу, сравняла счёт в матче третьего круга турнира, в котором она играет против соотечественницы, 25-й ракетки мира Анастасии Потаповой. Текущий счёт: 4:6, 6:3.
Спортсменки уже провели на корте 1 час 22 минуты. За это время Анастасия Павлюченкова выполнила один эйс, реализовала четыре брейк-пойнта из семи и допустила пять двойных ошибок. На счету Анастасии Потаповой два эйса, четыре реализованных брейк-пойнта из шести и четыре двойные ошибки.
Сейчас начинается третий сет матча, обе спортсменки вернулись на корт. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию поединка Потаповой и Павлюченковой в третьем круге «Ролан Гаррос».
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