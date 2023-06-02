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Павлюченкова — Потапова: ничья после двух сетов российского дерби

Павлюченкова — Потапова: ничья после двух сетов российского дерби
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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова, выступающая на «Ролан Гаррос» по защищённому рейтингу, сравняла счёт в матче третьего круга турнира, в котором она играет против соотечественницы, 25-й ракетки мира Анастасии Потаповой. Текущий счёт: 4:6, 6:3.

Спортсменки уже провели на корте 1 час 22 минуты. За это время Анастасия Павлюченкова выполнила один эйс, реализовала четыре брейк-пойнта из семи и допустила пять двойных ошибок. На счету Анастасии Потаповой два эйса, четыре реализованных брейк-пойнта из шести и четыре двойные ошибки.

Сейчас начинается третий сет матча, обе спортсменки вернулись на корт. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию поединка Потаповой и Павлюченковой в третьем круге «Ролан Гаррос».

Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
02 июня 2023, пятница. 13:45 МСК
Анастасия Павлюченкова
333
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		3 0
         
Анастасия Потапова
25
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Комментарии
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