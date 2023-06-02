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Рахимова — Соболенко: первый сет остался за белорусской теннисисткой

Рахимова — Соболенко: первый сет остался за белорусской теннисисткой
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Российская теннисистка Камилла Рахимова, 82-я ракетка мира, проиграла первый сет матча третьего круга «Ролан Гаррос» второй ракетке мира, представительнице Беларуси Арине Соболенко. Россиянка уверенно держалась первые два гейма, но затем белоруска сломила её сопротивление. Счёт стартового сета — 2:6.

Первый сет встречи продолжался 27 минут. За это время Арина Соболенко выполнила два эйса, реализовала один брейк-пойнт (100%) и допустила одну двойную ошибку. На счету Камиллы Рахимовой три двойные ошибки: теннисистка не выполнила ни одного эйса и не реализовала ни одного брейк-пойнта.

Сейчас начинается второй сет матча. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию поединка Камиллы Рахимовой и Арины Соболенко за выход в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции.

Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
02 июня 2023, пятница. 14:45 МСК
Камилла Рахимова
82
Россия
Камилла Рахимова
К. Рахимова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		2  
6 		6  
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
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