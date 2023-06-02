Сонего — Рублёв: российский теннисист проиграл в третьем сете матча третьего круга «РГ»

Завершился третий сет матча третьего круга «Ролан Гаррос» — 2023, в котором встречаются российский теннисист Андрей Рублёв (7) и итальянец Лоренцо Сонего. Победу в этом сете со счётом 6:3 одержал итальянский спортсмен.

Третий сет продлился 37 минут. В двух предыдущих сетах матча лучшим был Рублёв.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Лоренцо Сонего и Андрея Рублёва в третьем круге «Ролан Гаррос».

Победитель этого противостоянии сыграет с лучшим в паре Карен Хачанов (Россия, 11) — Танаси Коккинакис (Австралия, WC). «Ролан Гаррос» — 2023 проходит с 28 мая по 11 июня в Париже. Действующим победителем мужского турнира является испанец Рафаэль Надаль, который пропускает этот розыгрыш «Ролан Гаррос».