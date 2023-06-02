Сонего — Рублёв: российский теннисист проиграл в третьем сете матча третьего круга «РГ»
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Завершился третий сет матча третьего круга «Ролан Гаррос» — 2023, в котором встречаются российский теннисист Андрей Рублёв (7) и итальянец Лоренцо Сонего. Победу в этом сете со счётом 6:3 одержал итальянский спортсмен.
Третий сет продлился 37 минут. В двух предыдущих сетах матча лучшим был Рублёв.
Ролан Гаррос (м). 3-й круг
02 июня 2023, пятница. 13:25 МСК
48
Лоренцо Сонего
Л. Сонего
4-й сет
1 : 2
|1
|2
|3
|4
|5
|
|0
|6
|6
|
|6
|3
|6
7
Андрей Рублёв
А. Рублёв
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Лоренцо Сонего и Андрея Рублёва в третьем круге «Ролан Гаррос».
Победитель этого противостоянии сыграет с лучшим в паре Карен Хачанов (Россия, 11) — Танаси Коккинакис (Австралия, WC). «Ролан Гаррос» — 2023 проходит с 28 мая по 11 июня в Париже. Действующим победителем мужского турнира является испанец Рафаэль Надаль, который пропускает этот розыгрыш «Ролан Гаррос».
Комментарии
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