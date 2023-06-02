Дарья Касаткина: Мирра Андреева не нервничает. Когда ты очень молод, тебе нечего терять

Российская теннисистка, девятая ракетка мира Дарья Касаткина высказалась об уровне игры 16-летней россиянки Мирры Андреевой.
«Мирра не нервничает (смеётся). Вообще нет, в 16 в принципе не нервничаешь. Не помню себя в 16 лет. Я была здесь, но играла на юниорском уровне и очень сильно нервничала, потому что играла против сверстниц. Когда ты очень молод и играешь против соперников постарше, тебе нечего терять. Давления нет, поэтому всё иначе. Не скажу, что это небольшое преимущество. Это и преимущество, и недостаток. Физически она очень сильная, психологически тоже. У неё есть уровень игры. Мы же видим, что она в таком юном возрасте выигрывает много матчей в туре. Как в юниорах игроки постарше боятся проиграть игрокам помладше. Но у Мирры отличный уровень. Два турнира подряд она обыгрывает хороших игроков. Она уже очень хороша», — сказала Касаткина на пресс-конференции.
- 2 июня 2023
-
15:58
-
15:54
-
15:45
-
15:39
-
15:27
-
15:20
-
15:15
-
15:09
-
14:47
-
14:45
-
14:40
-
14:35
-
14:29
-
14:14
-
13:57
-
13:52
-
13:48
-
13:22
-
13:10
-
13:03
-
12:50
-
12:48
-
12:32
-
12:22
-
11:56
-
11:55
-
11:33
-
11:14
-
10:52
-
10:30
-
10:03
-
09:58
-
09:42
-
09:31
-
09:00