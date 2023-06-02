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Сонего — Рублёв: россиянин на тай-брейке проиграл в четвёртом сете матча 3-го круга «РГ»

Завершился четвёртый сет матча третьего круга «Ролан Гаррос» — 2023, в котором встречаются российский теннисист Андрей Рублёв (7) и итальянец Лоренцо Сонего. Победу в этом сете со счётом 7:6 (7:5) одержал итальянский спортсмен.

Таким образом, Сонего сравнял счёт в игре. Четвёртый сет матча Открытого чемпионата Франции — 2023 продлился 56 минут.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Лоренцо Сонего и Андрея Рублёва в третьем круге «Ролан Гаррос».

Победитель этого противостоянии сыграет с лучшим в паре Карен Хачанов (Россия, 11) — Танаси Коккинакис (Австралия, WC). «Ролан Гаррос» — 2023 проходит с 28 мая по 11 июня в Париже. Действующим победителем мужского турнира является испанец Рафаэль Надаль, который пропускает этот розыгрыш «Ролан Гаррос».