«Я видел Рафу, Рафу, Рафу, Рафу...» Хачанов — о «Ролан Гаррос»
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11-я ракетка мира, российский теннисист Карен Хачанов рассказал об особой симпатии к «Ролан Гаррос», иронично прокомментировав особенность этого турнира: его 14-кратным победителем является легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль, в этом году пропускающий соревнования из-за травм.
«Это был один из моих любимых турниров «Большого шлема» в детстве, когда я видел Рафу, Рафу, Рафу, Рафу, Рафу… Знаете, у меня пальцев не хватает (смеётся)», — поделился Хачанов в интервью на корте.
Сегодня, 2 июня, Карен Хачанов вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции, обыграв в третьем круге турнира на корте Симоны Матьё австралийца Танаси Коккинаки, 108-ю ракетку мира, в четырёх сетах: 6:4, 6:1, 3:6, 7:6.
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