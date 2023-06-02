Касаткина — о правилах: в ТБШ на смену сторон дают всего одну минуту. Одну минуту!

Девятая ракетка мира из России Дарья Касаткина поделилась мнением о том, что она хотела бы изменить в правилах теннисных турниров.

«Меня устраивают почти все правила, кроме одного. В турнирах «Большого шлема» на смену сторон дают всего одну минуту. Одну минуту! И ощущение, что отсчёт пускают, ещё когда идёт последний розыгрыш гейма. Смотришь на часы, а там уже 45 секунд. Извините, но это вообще ни о чём. Особенно для парней, которые играют по пять партий.

На мой взгляд, это абсурд, так быть не должно. Не понимаю, почему это правило на ТБШ отличается от ATP и WTA. То есть понимаю, телевидение и всё такое. Но если по правде, то ведь это мы играем. Два гейма могут длиться 10, 15 минут, сумасшедшие розыгрыши, игра на пекле, а затем тебе дают 45 секунд посидеть и продышаться. Это не есть хорошо.

На мой взгляд, пауза должна быть полторы минуты, к чему мы и привыкли. Не знаю, почему здесь иначе. Так же гораздо сложнее играть, особенно парням. Они играют дольше, и пауз у них меньше», — сказала Касаткина на пресс-конференции.