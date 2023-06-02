Арина Соболенко: удивительно ощущать поддержку на «Ролан Гаррос»

Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о победе над россиянкой Камиллой Рахимовой в матче третьего круга Открытого чемпионата Франции — 2023, а также поделилась эмоциями от выступлений в Париже.

«Удивительно ощущать поддержку, выступать на этом корте, иметь возможность играть в теннис и наслаждаться атмосферой. Играть на «Ролан Гаррос» — это нечто особенное. Думаю, что каждый турнир уникален. «Ролан Гаррос» сильно отличается от Открытого чемпионата Австралии. Хорошо иметь в кармане победу на турнире «Большого шлема», это придаёт уверенности. Каждый раз на корте я стараюсь показать всё, на что способна, и добиться успеха здесь, в Париже», — сказала Соболенко после матча.