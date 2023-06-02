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Андрей Рублёв в пяти сетах уступил Лоренцо Сонего в матче 3-го круга «Ролан Гаррос»

Андрей Рублёв в пяти сетах уступил Лоренцо Сонего в матче 3-го круга «Ролан Гаррос»
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Седьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв не смог выйти в следующую стадию «Ролан Гаррос» — 2023, уступив в матче третьего круга итальянцу Лоренцо Сонего (48-й в рейтинге ATP).

Игра завершилась волевой победой итальянского теннисиста со счётом 5:7, 0:6, 6:3, 7:6 (7:5), 6:3. Общая продолжительность встречи составила 3 часа 45 минут. Рублёв девять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету его соперника восемь эйсов, пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.

В следующем раунде турнира «Большого шлема» во Франции Лоренцо Сонего сыграет с Кареном Хачановым.

«Ролан Гаррос» — 2023 проходит с 28 мая по 11 июня в Париже. Действующим победителем мужского турнира является испанец Рафаэль Надаль, который пропускает этот розыгрыш «Ролан Гаррос».

Ролан Гаррос (м). 3-й круг
02 июня 2023, пятница. 13:25 МСК
Лоренцо Сонего
48
Италия
Лоренцо Сонего
Л. Сонего
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
5 		0 6 7 7 6
7 		6 3 6 5 3
             
Андрей Рублёв
7
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
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