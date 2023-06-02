Янчук высказался о поражении Рублёва в матче с Сонего в третьем круге «Ролан Гаррос»

Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказался о поражении российского теннисиста Андрея Рублёва в матче с итальянцем Лоренцо Сонего в третьем круге «Ролан Гаррос».

«У Рублёва было много своих ошибок, для него это совсем не свойственно. Хотя он пытался обострить важные мячи, но, к сожалению, неудача его проследовала — мячи ложились немножко в аут. Ему не повезло. Матч был равным. Андрей убедительно выиграл во втором сете 6:0. Казалось, что инициатива была у него в руках, по стилю игры он доминировал. Но, к сожалению, попадания не было. Противник был серьёзный. Несмотря на поражение в первых двух сетах, Лоренцо оправился, сохранил силы и показал свою лучшую игру. У него в активе есть победа над Алькарасом, что положительно для него.

Я говорил, что шансы 50 на 50, но рассчитывал на спортивный характер Андрея. Вопрос решил не характер, потому что Рублёв играл до конца активно и хорошо. Удача ему не сопутствовала, но Андрей не отказывался от своего силового стиля. Совсем чуть-чуть не хватило, но это спорт», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.