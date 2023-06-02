Андрей Рублёв впервые проиграл матч, ведя 2:0 по сетам

Седьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв впервые в карьере проиграл матч, в котором вёл 2:0 по сетам. Напомним, Андрей проиграл итальянцу Лоренцо Сонего в матче третьего круга «Ролан Гаррос» — 2023 со счётом 5:7, 0:6, 6:3, 7:6 (7:5), 6:3.
Стоит также отметить, что итальянский теннисист, в свою очередь, впервые ушёл с 0:2 по партиям, второй раз вышел во вторую неделю «Ролан Гаррос» и третий раз – во вторую неделю турнира «Большого шлема» вообще. Также он шестой раз обыграл соперника из топ-10 и впервые сделал это на мэйджоре.
В следующем круге соревнований «Большого шлема» во Франции обидчику Андрея Рублёва предстоит встретиться с Кареном Хачановым.
«Ролан Гаррос» — 2023 проходит с 28 мая по 11 июня в Париже. Действующим победителем мужского турнира является испанец Рафаэль Надаль, который пропускает текущий розыгрыш.
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