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Сонего — о победе над Рублёвым: наверное, это чудо. Мне удался невероятный камбэк

Сонего — о победе над Рублёвым: наверное, это чудо. Мне удался невероятный камбэк
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48-я ракетка мира, итальянский теннисист Лоренцо Сонего прокомментировал волевую победу над россиянином Андреем Рублёвым в матче третьего круга «Ролан Гаррос» – 5:7, 0:6, 6:3, 7:6 (5), 6:3.

«Наверное, это чудо. Сегодня я показал свою лучшую игру. По истечении часа я уже проигрывал 0:2 по сетам, но мне удался невероятный камбэк. Спасибо трибунам за такую поддержку.

С третьего сета я заиграл агрессивнее, потому что с ним трудно играть, когда отдаёшь ему инициативу в атаке. Я старался максимально выкладываться на подаче, играть более агрессивно, выходить к сетке. И проводил каждый розыгрыш с правильным настроем», — сказал Сонего во время флеш-интервью на корте.

В следующем круге соревнований «Большого шлема» во Франции Лоренцо Сонего сыграет с Кареном Хачановым.

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