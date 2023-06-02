Сонего — о победе над Рублёвым: наверное, это чудо. Мне удался невероятный камбэк

48-я ракетка мира, итальянский теннисист Лоренцо Сонего прокомментировал волевую победу над россиянином Андреем Рублёвым в матче третьего круга «Ролан Гаррос» – 5:7, 0:6, 6:3, 7:6 (5), 6:3.
«Наверное, это чудо. Сегодня я показал свою лучшую игру. По истечении часа я уже проигрывал 0:2 по сетам, но мне удался невероятный камбэк. Спасибо трибунам за такую поддержку.
С третьего сета я заиграл агрессивнее, потому что с ним трудно играть, когда отдаёшь ему инициативу в атаке. Я старался максимально выкладываться на подаче, играть более агрессивно, выходить к сетке. И проводил каждый розыгрыш с правильным настроем», — сказал Сонего во время флеш-интервью на корте.
В следующем круге соревнований «Большого шлема» во Франции Лоренцо Сонего сыграет с Кареном Хачановым.
- 2 июня 2023
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