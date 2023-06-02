Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Алексей Селиваненко: Хачанов сыграл чётко, не дав Коккинакису увести игру в решающий сет

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко отреагировал на победу российского теннисиста Карена Хачанова над австралийцем Танаси Коккинакисом в матче третьего круга «Ролан Гаррос» — 6:4, 6:1, 3:6, 7:6 (7:5).

«Карен сыграл чётко и дисциплинированно, не дав увести игру в решающий сет. Видно, что он приспособился к кортам и сейчас играет в свою игру», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В следующем круге соревнований «Большого шлема» во Франции Карен Хачанов сыграет с обидичком Андрея Рублёва, итальянским теннисистом Лоренцо Сонего (48-й в рейтинге ATP).

«Ролан Гаррос» — 2023 проходит с 28 мая по 11 июня в Париже. Действующим победителем мужского турнира является испанец Рафаэль Надаль, который пропускает текущий розыгрыш турнира.