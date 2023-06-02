Алексей Селиваненко: Хачанов сыграл чётко, не дав Коккинакису увести игру в решающий сет

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко отреагировал на победу российского теннисиста Карена Хачанова над австралийцем Танаси Коккинакисом в матче третьего круга «Ролан Гаррос» — 6:4, 6:1, 3:6, 7:6 (7:5).
«Карен сыграл чётко и дисциплинированно, не дав увести игру в решающий сет. Видно, что он приспособился к кортам и сейчас играет в свою игру», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
В следующем круге соревнований «Большого шлема» во Франции Карен Хачанов сыграет с обидичком Андрея Рублёва, итальянским теннисистом Лоренцо Сонего (48-й в рейтинге ATP).
«Ролан Гаррос» — 2023 проходит с 28 мая по 11 июня в Париже. Действующим победителем мужского турнира является испанец Рафаэль Надаль, который пропускает текущий розыгрыш турнира.
- 2 июня 2023
-
19:07
-
19:00
-
18:54
-
18:41
-
18:22
-
18:15
-
18:00
-
18:00
-
17:46
-
17:41
-
17:33
-
17:31
-
17:30
-
17:07
-
16:55
-
16:54
-
16:46
-
16:40
-
16:32
-
16:20
-
16:16
-
16:10
-
15:58
-
15:54
-
15:45
-
15:39
-
15:27
-
15:20
-
15:15
-
15:09
-
14:47
-
14:45
-
14:40
-
14:35
-
14:29