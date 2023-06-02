Таусон — Аванесян: первый сет остался за датской теннисисткой

В матче третьего круга грунтового турнира «Большого шлема» — Открытый чемпионат Франции датская теннисистка Клара Таусон, начавшая соревнования с квалификации, выиграла первый сет у россиянки Элины Аванесян, попавшей в основную сетку в качестве лаки-лузера, со счётом 6:3. Партия продолжалась 46 минут.
Теннисистки не подали ни одного эйса. Таусон допустила четыре двойные ошибки и реализовала три из пяти брейк-пойнтов. Аванесян один раз ошиблась на подаче и взяла одну подачу соперницы.
|1
|2
|3
|
|1
|2
|
|6
|1
Таусон в третий раз играет на Открытом чемпионате Франции, но впервые дошла до третьего круга соревнований. Аванесян дебютирует в основной сетке «Ролан Гаррос».
В 1/8 финала Открытого чемпионата Франции победительница этого матча сыграет с сильнейшей во встрече между представительницей Чехии Каролиной Муховой и 27-й сеяной румынкой Ириной Бегу.
- 2 июня 2023
-
19:07
-
19:00
-
18:54
-
18:41
-
18:22
-
18:15
-
18:00
-
18:00
-
17:46
-
17:41
-
17:33
-
17:31
-
17:30
-
17:07
-
16:55
-
16:54
-
16:46
-
16:40
-
16:32
-
16:20
-
16:16
-
16:10
-
15:58
-
15:54
-
15:45
-
15:39
-
15:27
-
15:20
-
15:15
-
15:09
-
14:47
-
14:45
-
14:40
-
14:35
-
14:29