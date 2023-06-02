Таусон — Аванесян: первый сет остался за датской теннисисткой

В матче третьего круга грунтового турнира «Большого шлема» — Открытый чемпионат Франции датская теннисистка Клара Таусон, начавшая соревнования с квалификации, выиграла первый сет у россиянки Элины Аванесян, попавшей в основную сетку в качестве лаки-лузера, со счётом 6:3. Партия продолжалась 46 минут.

Теннисистки не подали ни одного эйса. Таусон допустила четыре двойные ошибки и реализовала три из пяти брейк-пойнтов. Аванесян один раз ошиблась на подаче и взяла одну подачу соперницы.

Таусон в третий раз играет на Открытом чемпионате Франции, но впервые дошла до третьего круга соревнований. Аванесян дебютирует в основной сетке «Ролан Гаррос».

В 1/8 финала Открытого чемпионата Франции победительница этого матча сыграет с сильнейшей во встрече между представительницей Чехии Каролиной Муховой и 27-й сеяной румынкой Ириной Бегу.