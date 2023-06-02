Алексей Селиваненко высказался о вылете Рублёва в третьем круге «Ролан Гаррос»

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко отреагировал на поражение седьмой ракетки мира россиянина Андрея Рублёва от итальянца Лоренцо Сонего в матче третьего круга «Ролан Гаррос» — 7:5, 6:0, 3:6, 6:7 (5:7), 3:6.
«В длинном пятисетовом матче побеждает тот, кто играет лучше по совокупности всего матча. Сегодня это был Лоренцо. Такие термины, как провал — это для громких заголовков бульварных изданий. Теннис не состоит из одних побед, в каждом матче кто-то всегда проигрывает», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
В следующем раунде турнира «Большого шлема» во Франции Лоренцо Сонего сыграет с Кареном Хачановым. «Ролан Гаррос» — 2023 проходит с 28 мая по 11 июня в Париже. Действующим победителем мужского турнира является испанец Рафаэль Надаль, который пропускает текущий розыгрыш.
- 2 июня 2023
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