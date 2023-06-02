Арина Соболенко отказалась проводить открытую пресс-конференцию на «Ролан Гаррос»

Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко отказалась проводить открытую пресс-конференцию после выхода в четвертый круг «Ролан Гаррос». Сегодня, 2 июня, она обыграла российскую теннисистку Камиллу Рахимову (82-я ракетка мира) со счётом 2:6, 2:6.

Сообщается, что вместо изначально запланированной пресс-конференции, организаторы провели беседу белорусской теннисистки с журналистами в закрытом формате, куда были приглашены только некоторые представители СМИ.

Напомним, на пресс-конференции после выхода в третий круг соревнований «Большого шлема» во Франции Соболенко отказалась отвечать на провокационные вопросы украинской журналистки, после чего модераторы призвали участников сменить тему беседы.

В слеующем раунде «Ролан Гаррос» Арина Соболенко сыграет с победительницей матча Слоан Стивенс (США) — Юлия Путинцева (Казахстан).