Джокович в трёх сетах обыграл Давидович-Фокину и вышел в 4-й круг «Ролан Гаррос»

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира серб Новак Джокович вышел в следующую стадию «Ролан Гаррос» — 2023, обыграв представителя Испании Алехандро Давидович-Фокину (34-й в рейтинге ATP) в матче третьего круга.
Игра завершилась победой сербского теннисиста в трёх сетах со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:2. Общая продолжительность матча составила 3 часа 36 минут. Джокович один раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 15 заработанных. На счету его соперника три эйса, две двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми.
В следующем раунде соревнований «Большого шлема» во Франции Новак Джокович встретится с победителем противостояния Хуан-Пабло Варильяс (Перу) — Хуберт Хуркач (Польша).
«Ролан Гаррос» — 2023 проходит в Париже (Франция) с 28 мая по 11 июня. Общий призовой фонд соревнований превышает € 49,6 млн.
- 2 июня 2023
-
20:39
-
20:29
-
20:05
-
19:53
-
19:52
-
19:32
-
19:32
-
19:20
-
19:17
-
19:07
-
19:00
-
18:54
-
18:41
-
18:22
-
18:15
-
18:00
-
18:00
-
17:46
-
17:41
-
17:33
-
17:31
-
17:30
-
17:07
-
16:55
-
16:54
-
16:46
-
16:40
-
16:32
-
16:20
-
16:16
-
16:10
-
15:58
-
15:54
-
15:45
-
15:39