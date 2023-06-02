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Джокович в трёх сетах обыграл Давидович-Фокину и вышел в 4-й круг «Ролан Гаррос»

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира серб Новак Джокович вышел в следующую стадию «Ролан Гаррос» — 2023, обыграв представителя Испании Алехандро Давидович-Фокину (34-й в рейтинге ATP) в матче третьего круга.

Игра завершилась победой сербского теннисиста в трёх сетах со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:2. Общая продолжительность матча составила 3 часа 36 минут. Джокович один раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 15 заработанных. На счету его соперника три эйса, две двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми.

В следующем раунде соревнований «Большого шлема» во Франции Новак Джокович встретится с победителем противостояния Хуан-Пабло Варильяс (Перу) — Хуберт Хуркач (Польша).

«Ролан Гаррос» — 2023 проходит в Париже (Франция) с 28 мая по 11 июня. Общий призовой фонд соревнований превышает € 49,6 млн.