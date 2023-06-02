Видеообзор поражения Андрея рублёва от Лоренцо Сонего в матче 3-го круга «Ролан Гаррос»
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Седьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв не смог выйти в следующую стадию «Ролан Гаррос» — 2023, уступив в матче третьего круга итальянцу Лоренцо Сонего (48-й в рейтинге ATP) — 7:5, 6:0, 3:6, 6:7 (5:7), 3:6. Общая продолжительность встречи составила 3 часа 45 минут.
«Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор прошедшего матча.
Видео доступно на канале Eurosport Tennis. Права на видео принадлежат Eurosport.
В следующем раунде турнира «Большого шлема» во Франции Лоренцо Сонего сыграет с Кареном Хачановым.
«Ролан Гаррос» — 2023 проходит с 28 мая по 11 июня в Париже. Действующим победителем мужского турнира является испанец Рафаэль Надаль, который пропускает этот розыгрыш «Ролан Гаррос».
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