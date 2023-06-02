Джокович — о матче с Давидович-Фокиной: думаю, мне повезло победить в трёх сетах

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира серб Новак Джокович прокомментировал победу над испанским теннисистом Алехандро Давидович-Фокиной в матче третьего круга «Ролан Гаррос» – 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:2.

«Не помню, чтобы я играл два сета по три часа. Это были кошки-мышки, много беготни, подача не была решающим фактором в тяжёлых условиях. Я должен довольствоваться победой в трёх сетах, но, если посмотреть на матч, думаю, было бы справедливо, если бы мы сыграли как минимум четыре», — приводит слова Джоковича сербский журналист Саша Озмо.

В следующем раунде соревнований «Большого шлема» во Франции Новак Джокович встретится с победителем противостояния Хуан-Пабло Варильяс (Перу) — Хуберт Хуркач (Польша).