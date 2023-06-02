Рублёв: я играл так, что заслужил поражение

Седьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв высказался после поражения от итальянца Лоренцо Сонего (48-й в рейтинге ATP) в матче третьего круга «Ролан Гаррос» — 7:5, 6:0, 3:6, 6:7 (5:7), 3:6.

«Думаю, тут особо ничего и не скажешь. Я играл так, что заслужил поражение. Сейчас мне надо будет как можно быстрее прийти в себя.

Единственный плюс – у меня будет 2,5 недели на то, чтобы хорошо подготовиться к траве. Мне нужно многое улучшать, чтобы играть стабильно. После Монте-Карло я играл без остановки, времени было мало. Была только одна или две недели хороших тренировок. На данный момент уровень моей игры недостаточно хорош. Для меня важнее всего повысить его.

Сейчас в моей голове очень много мыслей. В четвёртом сете мы играли на равных, всё решили буквально несколько очков. В пятом он играл очень хорошо, пробивал в полную силу. Но у меня всё равно были шансы», — приводит слова Рублёва пресс-служба соревнований.