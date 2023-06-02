Видеообзор победы Джоковича над Давидович-Фокиной в матче третьего круга «Ролан Гаррос»

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира серб Новак Джокович вышел в следующую стадию «Ролан Гаррос» — 2023, обыграв в матче третьего круга представителя Испании Алехандро Давидович-Фокину (34-й в рейтинге ATP) со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:2.

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор прошедшего матча.

Видео доступно на канале Eurosport Tennis. Права на видео принадлежат Eurosport.

В следующем раунде соревнований «Большого шлема» во Франции Новак Джокович встретится с победителем противостояния Хуан-Пабло Варильяс (Перу) — Хуберт Хуркач (Польша).

«Ролан Гаррос» — 2023 проходит в Париже (Франция) с 28 мая по 11 июня. Общий призовой фонд соревнований превышает € 49,6 млн.