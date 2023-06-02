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Видеообзор поражения Рахимовой от Соболенко в третьем круге «Ролан Гаррос»

Видеообзор поражения Рахимовой от Соболенко в третьем круге «Ролан Гаррос»
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Российская теннисистка Камилла Рахимова не смогла выйти в 1/8 финала «Ролан Гаррос». В матче третьего круга соревнований Рахимова за 1 час 5 минут проиграла второй ракетке мира из Беларуси Арине Соболенко со счётом 2:6, 2:6.

По ходу матча Камилла Рахимова не выполнила ни одного эйса и не использовала единственную возможность взять подачу соперницы, а также допустила шесть двойных ошибок. На счету Арины Соболенко в этой встрече шесть эйсов, четыре реализованных брейк-пойнта из семи и только одна двойная ошибка.

В четвёртом круге Открытого чемпионата Франции Соболенко встретится с американкой Слоан Стивенс.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Eurosport Tennis. Права на видео принадлежат Eurosport.

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