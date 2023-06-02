Видеообзор поражения Рахимовой от Соболенко в третьем круге «Ролан Гаррос»
Поделиться
Российская теннисистка Камилла Рахимова не смогла выйти в 1/8 финала «Ролан Гаррос». В матче третьего круга соревнований Рахимова за 1 час 5 минут проиграла второй ракетке мира из Беларуси Арине Соболенко со счётом 2:6, 2:6.
По ходу матча Камилла Рахимова не выполнила ни одного эйса и не использовала единственную возможность взять подачу соперницы, а также допустила шесть двойных ошибок. На счету Арины Соболенко в этой встрече шесть эйсов, четыре реализованных брейк-пойнта из семи и только одна двойная ошибка.
В четвёртом круге Открытого чемпионата Франции Соболенко встретится с американкой Слоан Стивенс.
Видео можно посмотреть на YouTube-канале Eurosport Tennis. Права на видео принадлежат Eurosport.
Комментарии
- 2 июня 2023
-
21:59
-
21:35
-
21:34
-
21:17
-
21:06
-
20:50
-
20:39
-
20:29
-
20:05
-
19:53
-
19:52
-
19:32
-
19:32
-
19:20
-
19:17
-
19:07
-
19:00
-
18:54
-
18:41
-
18:22
-
18:15
-
18:00
-
18:00
-
17:46
-
17:41
-
17:33
-
17:31
-
17:30
-
17:07
-
16:55
-
16:54
-
16:46
-
16:40
-
16:32
-
16:20
Партнерский контент