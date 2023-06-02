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Музетти в трёх сетах обыграл Норри и вышел в четвёртый круг «Ролан Гаррос»

18-я ракетка мира, итальянец Лоренцо Музетти вышел в следующую стадию «Ролан Гаррос» — 2023, обыграв в матче третьего круга британца Кэмерона Норри (12-й в рейтинге ATP).

Игра завершилась уверенной победой итальянского теннисиста со счётом 6:1, 6:2, 6:4. Общая продолжительность матча составила 2 часа 9 минут. Музетти два раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 18 заработанных. На счету Норри два эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

В следующем раунде соревнований «Большого шлема» во Франции Лоренцо Музетти встретится с победителем противостояния Карлос Алькарас (Испания) — Денис Шаповалов (Канада).

«Ролан Гаррос» — 2023 проходит в Париже (Франция) с 28 мая по 11 июня. Общий призовой фонд соревнований превышает € 49,6 млн.