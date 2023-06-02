Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мухова стала соперницей Аванесян в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Мухова стала соперницей Аванесян в 1/8 финала «Ролан Гаррос»
Комментарии

Чешская теннисистка Каролина Мухова вышла в 1/8 финала грунтового турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата Франции. В матче третьего круга соревнований Мухова нанесла поражение 27-й сеяной, румынке Ирине Бегу со счётом 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 33 минуты.

Мухова дважды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 12. Бегу не выполнила ни одного эйса, дважды ошиблась на подаче и использовала единственную возможность взять подачу соперницы.

Мухова в пятый раз играет на «Ролан Гаррос», но впервые вышла в 1/8 финала.

В 1/8 финала Открытого чемпионата Франции Мухова сыграет с россиянкой Элиной Аванесян, попавшей в основную сетку в качестве лаки-лузера.

Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
02 июня 2023, пятница. 21:40 МСК
Каролина Мухова
43
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		2  
         
Ирина Бегу
27
Румыния
Ирина Бегу
И. Бегу
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023