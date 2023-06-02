Рафаэль Надаль перенёс операцию на травмированном бедре

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль сегодня перенёс операцию. Это была артроскопическая процедура на подвздошно-поясничной мышце левой ноги, из-за которой он не играет с января.

Сообщается, что результаты обследования будут известны только в субботу. Также стоит отметить, что завтра, 3 июня, легендарный испанский теннисист отметит свой 37-й день рождения.

Напомним, 36-летний Надаль получил травму во время матча с американским теннисистом Маккензи Макдональдом во втором круге Australian Open, который прошёл 18 января. МРТ теннисиста показала растяжение подвздошно-поясничной мышцы левой ноги. С того момента он не выходил на корт и продолжает восстанавливаться после травмы. По этой же причине Рафаэль снялся с текущего розыгрыша «Ролан Гаррос», который ранее выигрывал рекордные 14 раз.