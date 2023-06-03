Свитолина показала Блинковой большой палец вверх после матча

Украинская теннисистка Элина Свитолина отказалась от рукопожатия с россиянкой Анной Блинковой после матча третьего круга грунтового турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата Франции, но не смогла не отреагировать на блестящую игру соперницы.

Блинкова за 2 часа 17 минут уступила Свитолиной со счётом 6:2, 2:6, 5:7 и не смогла выйти в 1/8 финала. По ходу решающего сета Элина трижды выходила вперёд с брейком, но Анна дважды сравнивала счёт. Третий брейк Свитолина сделала при счёте 6:5, а Блинкова в следующем гейме не сумела реализовать брейк-пойнт, и украинка с третьего матчбола одержала победу.

Направляясь для рукопожатия к судье на вышке, Свитолина подняла большой палец в сторону Блинковой.

За выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» Свитолина сыграет с ещё одной представительницей России — девятой сеяной Дарьей Касаткиной.