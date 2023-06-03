«Ролан Гаррос» — 2023, мужчины: турнирная сетка и результаты матчей 2 июня

В пятницу, 2 июня, прошёл шестой игровой день «Ролан Гаррос» — 2023 в мужском одиночном разряде. Были сыграны восемь матчей третьего круга соревнований. В них приняли участие два российских теннисиста, Андрей Рублёв и Карен Хачанов.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами третьего игрового дня на Открытом чемпионате Франции в мужской сетке соревнований.
«Ролан Гаррос». Мужчины. Результаты шестого игрового дня
Карен Хачанов (Россия, 11) – Танаси Коккинакис (Австралия, WC) – 6:4, 6:1, 3:6, 7:6 (7:5).
Лоренцо Сонего (Италия) – Андрей Рублёв (Россия, 7) – 5:7, 0:6, 6:3, 7:6 (7:5), 6:3.
Себастьян Офнер (Австрия, Q) – Фабио Фоньини (Италия) – 5:7, 6:3, 7:5, 1:6, 6:4.
Лоренцо Музетти (Италия, 17) – Кэмерон Норри (Великобритания, 14) – 6:1, 6:2, 6:4.
Новак Джокович (Сербия, 3) – Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 29) – 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:2.
Стефанос Циципас (Греция, 5) – Диего Шварцман (Аргентина) – 6:2, 6:2, 6:3.
Хуан-Пабло Варильяс (Перу) – Хуберт Хуркач (Польша, 13) – 3:6, 6:3, 7:6 (7:3), 4:6, 6:2.
Карлос Алькарас (Испания, 1) – Денис Шаповалов (Канада, 26) – 6:1, 6:4, 6:2.
- 3 июня 2023
-
00:55
-
00:32
-
00:16
-
00:02
- 2 июня 2023
-
23:41
-
23:28
-
23:13
-
23:12
-
22:15
-
21:59
-
21:35
-
21:34
-
21:17
-
21:06
-
20:50
-
20:39
-
20:29
-
20:05
-
19:53
-
19:52
-
19:32
-
19:32
-
19:20
-
19:17
-
19:07
-
19:00
-
18:54
-
18:41
-
18:22
-
18:15
-
18:00
-
18:00
-
17:46
-
17:41
-
17:33