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Новак Джокович обвинил публику на «Ролан Гаррос» в неуважительном отношении к себе

Новак Джокович обвинил публику на «Ролан Гаррос» в неуважительном отношении к себе
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович поделился недовольством, которое вызвало у него поведение публики на «Ролан Гаррос».

Напомним, по ходу матча третьего круга с испанцем Алехандро Давидович-Фокиной болельщики на трибунах освистали момент, когда Новак взял медицинский тайм‑аут из‑за болевых ощущений в бедре. Теннисист в ответ саркастически поаплодировал публике в ответ.

«Я думаю, что большинство людей приходят сюда, чтобы насладиться теннисом или поддержать того или иного игрока. Но есть люди, которые любят освистывать всё, что ты делаешь. Это то, что я нахожу неуважительным, и, честно говоря, я этого не понимаю. Но это их право. Они заплатили за билет. Они могут делать всё, что захотят.

На самом деле 99% времени я буду молчать, но иногда буду выступать против этого, потому что я чувствую, что, когда кто‑то проявляет неуважение, он или она заслуживает ответа на это», – приводит слова Джоковича Yahoo Sports.

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