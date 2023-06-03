«Она поступила правильно». Стивенс — об отказе Соболенко от открытой пресс-конференции

Чемпионка US Open – 2017, бывшая третья ракетка мира американка Слоан Стивенс оценила отказ второй ракетки мира белоруски Арины Соболенко проводить открытую пресс-конференцию на «Ролан Гаррос».

Напомним, Соболенко попросила организаторов турнира ограничить круг журналистов, которые смогут посетить её пресс-конференцию. Арина объяснила это сильным давлением со стороны некоторых украинских журналистов.

«На пресс-конференции все должны чувствовать себя в безопасности, чувствовать себя комфортно. И если это не так, то она правильно поступила. Если она не чувствует себя в безопасности, то ей не нужно там находиться. Вот и всё», — сказала Стивенс на пресс-конференции после выхода в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2023, где сразится именно с Соболенко.