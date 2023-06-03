«Два дня была как зомби». Джессика Пегула рассказала о пищевом отравлении в Париже

Третья ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула рассказала об отравлении в Париже, куда она прибыла для участия в «Ролан Гаррос».
«Точно не знаю, что именно причинило вред. У меня были улитки, потому что я их люблю, но и другие люди, которые были со мной, их ели. Также я заказала рыбу. Возможно, она была не лучшего качества. Меня тошнило всю ночь, я не могла нормально выспаться. Это случилось вскоре после прибытия в Париж. Я пропустила тренировки 31 мая и 1 июня, это было ужасно. На протяжении двух дней я была как зомби. Я почти ничего не могла сделать, у меня была постоянная тошнота и кислотный рефлюкс. Я не ела, потому что боялась что-либо есть. Аппетита не было. Это продолжалось четыре-пять дней, но я не могла отлежаться в постели, у меня была куча дел», — приводит слова Пегулы BBC.
Напомним, Пегула проиграла в матче третьего круга «Ролан Гаррос». Соперницей американки была бельгийская теннисистка Элисе Мертенс.
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