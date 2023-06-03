«Комфортно ли им от этого?» Слоан Стивенс — о декларациях о нейтралитете для россиян

Чемпионка US Open – 2017, бывшая третья ракетка мира американка Слоан Стивенс высказалась о ситуации вокруг допуска россиян на Уимблдон-2023. Напомним, Стивенс давно состоит в совете игроков WTA.

«Я думаю, что сложность прошлогоднего решения заключалась в том, что мы пытались сделать так, чтобы игроки в нашем туре чувствовали себя частью тура и были едины. Очевидно, что ситуация на Украине может продолжаться ещё долгое время. Это может быть 10 лет, пять лет. Кто может сказать наверняка?

Это прискорбно для наших игроков, потому что тут есть две стороны. Это касается всех, независимо от того, на чьей вы стороне, верно? Я не могу сказать, что в прошлом году Уимблдон принял хорошее или плохое решение, но теперь, спустя год, мы находимся в другом месте и должны спросить себя: а что будет дальше? Комфортно ли чувствуют себя игроки, которые должны подписать какие-то декларации (о нейтралитете. – Прим. «Чемпионата») или что бы там ни было, чувствуют ли они себя комфортно? Чувствуют ли они, что их семьям комфортно и безопасно с этим?» — сказала Стивенс на пресс-конференции после выхода в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2023.