Карен Хачанов: я реально расстроился, что Рублёв проиграл с 2:0 по сетам

Серебряный призёр Олимпиады-2020, 11-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов отреагировал на поражение соотечественника Андрея Рублёва с 2:0 по сетам в матче третьего круга «Ролан Гаррос» с итальянцем Лоренцо Сонего.
«С одной стороны, я довольный и весёлый от того, что выиграл. А с другой – реально расстроился, что Андрей проиграл с 2:0 по сетам. Я прекрасно понимаю, насколько это обидно, как он расстроен. Мы с ним одни из лучших друзей, и, если бы встретились на корте, было бы здорово, подарили бы хороший матч болельщикам из России и друг другу. Но что сделать?
Сонего опустился в рейтинге за последние полтора года, но раньше стоял в топ-25, два раза обыграл Андрея на грунте. И он на кураже, начинает сильно себя заводить. Очень классный игрок. С тренером будем разбирать. Посмотрим, что Андрей делал не так, как он его переигрывал. От этого будем отталкиваться и делать план на игру», — сказал Хачанов на YouTube-канале «Больше!».
- 3 июня 2023
-
11:44
-
11:30
-
10:32
-
10:20
-
10:15
-
09:55
-
09:52
-
09:36
-
09:30
-
09:27
-
09:00
-
08:00
-
07:51
-
00:55
-
00:32
-
00:16
-
00:02
- 2 июня 2023
-
23:41
-
23:28
-
23:13
-
23:12
-
22:15
-
21:59
-
21:35
-
21:34
-
21:17
-
21:06
-
20:50
-
20:39
-
20:29
-
20:05
-
19:53
-
19:52
-
19:32
-
19:32