Карен Хачанов: я реально расстроился, что Рублёв проиграл с 2:0 по сетам

Серебряный призёр Олимпиады-2020, 11-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов отреагировал на поражение соотечественника Андрея Рублёва с 2:0 по сетам в матче третьего круга «Ролан Гаррос» с итальянцем Лоренцо Сонего.

«С одной стороны, я довольный и весёлый от того, что выиграл. А с другой – реально расстроился, что Андрей проиграл с 2:0 по сетам. Я прекрасно понимаю, насколько это обидно, как он расстроен. Мы с ним одни из лучших друзей, и, если бы встретились на корте, было бы здорово, подарили бы хороший матч болельщикам из России и друг другу. Но что сделать?

Сонего опустился в рейтинге за последние полтора года, но раньше стоял в топ-25, два раза обыграл Андрея на грунте. И он на кураже, начинает сильно себя заводить. Очень классный игрок. С тренером будем разбирать. Посмотрим, что Андрей делал не так, как он его переигрывал. От этого будем отталкиваться и делать план на игру», — сказал Хачанов на YouTube-канале «Больше!».