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Свитолина — о материнстве: рада, что есть люди, которым мы с мужем можем доверить ребёнка

Свитолина — о материнстве: рада, что есть люди, которым мы с мужем можем доверить ребёнка
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Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала о материнстве и возвращении в теннис после рождения дочери.

«Я всё ещё работаю над тем, чтобы сбалансировать личную и профессиональную жизнь. Планирую тренировки, путешествия, домашний досуг. У Скай есть постоянная няня. Наши с Гаэлем мамы тоже очень помогают с ребёнком. Ко всему приспосабливаешься. Сейчас всё для нас достаточно ново. Это наш первый ребёнок, и мы оба не знали, как всё будет после появления ребёнка. Мы много путешествуем, работаем, поэтому нужна корректировка. Я очень рада, что у нас есть люди, которым мы можем доверить Скай. Когда наш ребёнок не с нами, мы спокойны. Но я действительно восхищаюсь матерями, которые делают всё сами. Это очень вдохновляет», — сказала Свитолина на пресс-конференции.

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