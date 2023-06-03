«Я ему отомщу». Алькарас — о встрече с Музетти в четвёртом круге «Ролан Гаррос»
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Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о предстоящей встрече с итальянцем Лоренцо Музетти в матче четвёртого круга «Ролан Гаррос» — 2023.
«Я наблюдал за Лоренцо перед своим матчем. Он победил за несколько минут до того, как я начал играть. Я очень хорошо его знаю. Мы вместе участвовали во множестве турниров, когда были детьми. Играли в прошлом году. Тогда он меня обыграл. Сейчас я отомщу», — сказал Алькарас на пресс-конференции.
Напомним, в третьем круге Открытого чемпионата Франции — 2023 Алькарас обыграл представителя Канады Дениса Шаповалова (32-й в рейтинге ATP) со счётом 6:1, 6:4, 6:2. Музетти на этой стадии турнира одержал победу над британцем Кэмероном Норри со счётом 6:1, 6:2, 6:4.
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