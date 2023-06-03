Елена Рыбакина — Сара Соррибес-Тормо: текстовая онлайн-трансляция матча на «Ролан Гаррос»

Сегодня, 3 июня, чемпионка Уимблдона-2022, четвёртая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина сразится с представительницей Испании Сарой Соррибес-Тормо (132-я ракетка мира) в рамках третьего круга Открытого чемпионата Франции – 2023. Поединок поставлен первым запуском на корте Филиппа Шатрье и начнётся чуть позднее 12:45 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Елена Рыбакина – Сара Соррибес-Тормо в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2023.

Отметим, что единственный предыдущий матч между Рыбакиной и Соррибес-Тормо остался за испанкой. Сара победила в третьем круге турнира WTA-1000 в Майами (США) в 2021 году со счётом 6:1, 3:6, 6:2.

Победительница матча сыграет либо с россиянкой Екатериной Александровой (23), либо с бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей (14).