Сербские журналисты подшутили над Новаком Джоковичем на пресс-конференции

Сербские журналисты подшутили над 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» Новаком Джоковичем на пресс-конференции после того, как он вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2023. Они принесли Джоковичу бананы, финики и воду, тем самым удовлетворив просьбу теннисиста, которую якобы не выполняли организаторы турнира.

Напомним, в матче второго круга «Ролан Гаррос» с Мартоном Фучовичем Джокович жаловался на отсутствие данных продуктов.

«Бананы, финики и вода. Я правда не понимаю, почему так сложно это сделать. Они приносят мне яблоко. Что за яблоко, чувак? Потом я нахожу грушу в сумке, неужели они не могут найти финики?» — кричал во время матча Джокович.

В 1/8 финала турнира Джокович встретится с Хуаном-Пабло Варильясом из Перу.