Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Сербские журналисты подшутили над Новаком Джоковичем на пресс-конференции

Сербские журналисты подшутили над Новаком Джоковичем на пресс-конференции
Комментарии

Сербские журналисты подшутили над 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» Новаком Джоковичем на пресс-конференции после того, как он вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2023. Они принесли Джоковичу бананы, финики и воду, тем самым удовлетворив просьбу теннисиста, которую якобы не выполняли организаторы турнира.

Напомним, в матче второго круга «Ролан Гаррос» с Мартоном Фучовичем Джокович жаловался на отсутствие данных продуктов.

«Бананы, финики и вода. Я правда не понимаю, почему так сложно это сделать. Они приносят мне яблоко. Что за яблоко, чувак? Потом я нахожу грушу в сумке, неужели они не могут найти финики?» — кричал во время матча Джокович.

В 1/8 финала турнира Джокович встретится с Хуаном-Пабло Варильясом из Перу.

Материалы по теме
Мирра Андреева и Александрова рвутся в четвёртый круг «Ролан Гаррос»! LIVE!
Live
Мирра Андреева и Александрова рвутся в четвёртый круг «Ролан Гаррос»! LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023