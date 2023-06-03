Новак Джокович: нам не хватит времени перечислить все мои травмы. Не хочу говорить об этом

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович прокомментировал тот факт, что по ходу матча третьего круга «Ролан Гаррос» с испанцем Алехандро Давидовичем-Фокиной вызывал физиотерапевта.
«Слушайте, нам не хватит времени, чтобы перечислить все мои травмы. Список длинный. Я не хочу говорить о том, что мешает мне выходить на корт. Я всё равно играю.
Это обстоятельства, с которыми приходится справляться профессиональным спортсменам. Иногда нужна помощь физио. Иногда нужны таблетки. Иногда нужна помощь бога, или ангелов, или ещё кого-то. Иногда нужно просто принять реальность. Сейчас реальность такова, что мой организм реагирует не так, как несколько лет назад. И мне нужно адаптироваться к этой новой реальности. В итоге мне удалось завершить матч», — сказал Джокович на послематчевой пресс-конференции.
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