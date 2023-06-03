Лора Робсон: создаётся ощущение, что зрители не знают, за что освистывают игроков на «РГ»

Бывшая 27-я ракетка мира британская теннисистка Лора Робсон высказалась о поведении зрителей на матчах Открытого чемпионата Франции — 2023. Ранее публика в Париже освистала нескольких спортсменов во время матчей.
«Конечно, страсть переполняет зрителей. Но иногда создаётся ощущение, что они не знают, за что освистывают спортсменов. И всё же мы увидели несколько невероятных матчей на этом турнире из-за атмосферы, созданной публикой. Эти зрители поддерживают даже теннисистов с не самым высоким рейтингом, и это прекрасно. Публика в Париже просто феноменальная. Думаю, они нашли баланс. Я бы не хотела играть против французского спортсмена на «Ролан Гаррос», если честно. Это тяжело. Но некоторые спортсмены получают энергию от освистывания, поэтому я не вижу в этом ничего плохого», — приводит слова Робсон Eurosport.
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