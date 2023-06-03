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Елена Рыбакина неожиданно снялась с «Ролан Гаррос» — 2023

Елена Рыбакина неожиданно снялась с «Ролан Гаррос» — 2023
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Чемпионка Уимблдона-2022, четвёртая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина снялась с матча третьего круга «Ролан Гаррос» — 2023 за несколько минут до его начала. Причины данного решения Рыбакиной пока неизвестны.

Сегодня, 3 июня, Рыбакина должна была сразиться с представительницей Испании Сарой Соррибес-Тормо (132-я ракетка мира) в рамках третьего круга Открытого чемпионата Франции – 2023. Отметим, что это лишь пятое снятие в карьере казахстанки и первое на турнире «Большого шлема».

Таким образом, Соррибес-Тормо автоматически вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2023. Там она встретится либо с россиянкой Екатериной Александровой (23), либо с бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей (14).

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