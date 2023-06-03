Веснина: Рублёв упустил отличный шанс выйти в 4-й круг «РГ», но Сонего был невероятен

Российская теннисистка, олимпийская чемпионка, победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде Елена Веснина высказалась о вылете россиянина Андрея Рублёва с «Ролан Гаррос» — 2023. Российский спортсмен проиграл итальянцу Лоренцо Сонего в матче третьего круга турнира.
«Когда я увидела по сетке, что у Рублёва на пути будет Сонего, сразу стало страшно. Итальянец талантлив и очень хорошо играет на грунте. Жаль, что Андрею не удалось закрыть матч с 2:0 по сетам. У него был отличный шанс выйти во вторую неделю «Ролан Гаррос».
Обидно проигрывать такие матчи. Но Сонего поймал кураж и показал просто невероятный теннис, ему нужно отдать должное. Это теннис, такое иногда случается, эти моменты нужно пережить и двигаться дальше», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
- 3 июня 2023
-
13:53
-
13:41
-
13:41
-
13:27
-
13:20
-
13:09
-
12:56
-
12:42
-
12:34
-
12:24
-
12:11
-
11:48
-
11:44
-
11:30
-
10:32
-
10:20
-
10:15
-
09:55
-
09:52
-
09:36
-
09:30
-
09:27
-
09:00
-
08:00
-
07:51
-
00:55
-
00:32
-
00:16
-
00:02
- 2 июня 2023
-
23:41
-
23:28
-
23:13
-
23:12
-
22:15
-
21:59