Веснина: Рублёв упустил отличный шанс выйти в 4-й круг «РГ», но Сонего был невероятен

Российская теннисистка, олимпийская чемпионка, победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде Елена Веснина высказалась о вылете россиянина Андрея Рублёва с «Ролан Гаррос» — 2023. Российский спортсмен проиграл итальянцу Лоренцо Сонего в матче третьего круга турнира.

«Когда я увидела по сетке, что у Рублёва на пути будет Сонего, сразу стало страшно. Итальянец талантлив и очень хорошо играет на грунте. Жаль, что Андрею не удалось закрыть матч с 2:0 по сетам. У него был отличный шанс выйти во вторую неделю «Ролан Гаррос».

Обидно проигрывать такие матчи. Но Сонего поймал кураж и показал просто невероятный теннис, ему нужно отдать должное. Это теннис, такое иногда случается, эти моменты нужно пережить и двигаться дальше», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.