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Мирра Андреева — Кори Гауфф: текстовая онлайн-трансляция матча 3-го круга «Ролан Гаррос»

Мирра Андреева — Кори Гауфф: текстовая онлайн-трансляция матча 3-го круга «Ролан Гаррос»
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Сегодня, 3 июня, 143-я ракетка мира 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева сразится с шестой ракеткой мира 19-летней американкой Кори Гауфф в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2023. Поединок поставлен вторым запуском на корте Сюзанн Ленглен и начнётся не ранее 14:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Мирра Андреева – Кори Гауфф в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2023.

Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
03 июня 2023, суббота. 15:10 МСК
Мирра Андреева
143
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Кори Гауфф
6
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

Гауфф – прошлогодняя финалистка «Ролан Гаррос». В титульном матче она проиграла польке Иге Свёнтек.

Стоит отметить, что Мирра Андреева стала первой с 2009 года теннисисткой моложе 17 лет, которой удалось добраться до данной стадии «Ролан Гаррос».

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