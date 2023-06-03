Мирра Андреева — Кори Гауфф: текстовая онлайн-трансляция матча 3-го круга «Ролан Гаррос»

Сегодня, 3 июня, 143-я ракетка мира 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева сразится с шестой ракеткой мира 19-летней американкой Кори Гауфф в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2023. Поединок поставлен вторым запуском на корте Сюзанн Ленглен и начнётся не ранее 14:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Мирра Андреева – Кори Гауфф в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2023.

Гауфф – прошлогодняя финалистка «Ролан Гаррос». В титульном матче она проиграла польке Иге Свёнтек.

Стоит отметить, что Мирра Андреева стала первой с 2009 года теннисисткой моложе 17 лет, которой удалось добраться до данной стадии «Ролан Гаррос».