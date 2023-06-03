Стали известны сроки восстановления Рафаэля Надаля после операции на бедре

Операция 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира испанца Рафаэля Надаля прошла хорошо, сообщает журналист Джон Вертхейм на своей странице в социальных сетях.
Надаль перенёс артроскопическую процедуру на подвздошно-поясничной мышце левой ноги. Спортсмена отпустили из больницы домой, чтобы он мог отпраздновать день рождения. Сегодня, 3 июня, Надалю исполняется 37 лет. Ожидается, что восстановление испанского теннисиста после операции займёт пять месяцев.
Напомним, Надаль получил травму во время матча с американским теннисистом Маккензи Макдональдом во втором круге Australian Open 18 января. МРТ теннисиста показала растяжение подвздошно-поясничной мышцы левой ноги. С того момента он не выходил на корт и продолжает восстанавливаться после травмы. По этой же причине Рафаэль снялся с текущего розыгрыша «Ролан Гаррос», который выигрывал рекордные 14 раз.
- 3 июня 2023
-
14:48
-
14:45
-
14:33
-
13:53
-
13:41
-
13:41
-
13:27
-
13:20
-
13:09
-
12:56
-
12:42
-
12:34
-
12:24
-
12:11
-
11:48
-
11:44
-
11:30
-
10:32
-
10:20
-
10:15
-
09:55
-
09:52
-
09:36
-
09:30
-
09:27
-
09:00
-
08:00
-
07:51
-
00:55
-
00:32
-
00:16
-
00:02
- 2 июня 2023
-
23:41
-
23:28
-
23:13