Стали известны сроки восстановления Рафаэля Надаля после операции на бедре

Операция 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира испанца Рафаэля Надаля прошла хорошо, сообщает журналист Джон Вертхейм на своей странице в социальных сетях.

Надаль перенёс артроскопическую процедуру на подвздошно-поясничной мышце левой ноги. Спортсмена отпустили из больницы домой, чтобы он мог отпраздновать день рождения. Сегодня, 3 июня, Надалю исполняется 37 лет. Ожидается, что восстановление испанского теннисиста после операции займёт пять месяцев.

Напомним, Надаль получил травму во время матча с американским теннисистом Маккензи Макдональдом во втором круге Australian Open 18 января. МРТ теннисиста показала растяжение подвздошно-поясничной мышцы левой ноги. С того момента он не выходил на корт и продолжает восстанавливаться после травмы. По этой же причине Рафаэль снялся с текущего розыгрыша «Ролан Гаррос», который выигрывал рекордные 14 раз.