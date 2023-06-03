Стефанос Циципас: не сказал бы, что Джокович показывает невероятный теннис на старте ТБШ

Пятая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас высказался о том, что на турнирах «Большого шлема» часто топовые теннисисты сенсационно проигрывают на ранних стадиях.

«На турнирах «Большого шлема» такие сенсации происходят всегда – даже когда речь идёт о топ-сеяных или даже игроках топ-10. Это природа «Больших шлемов». Некоторые готовы лучше других. Некоторым нужно время, чтобы войти в игру, приспособиться к новым условиям – мячам, покрытию, болельщикам. Такое с любым может случиться. И случалось с большинством из нас. Мы учимся этого избегать и выстраивать что-то вроде подушки безопасности, чтобы позже уже больше рисковать в игре.

Новак Джокович очень хорошо выступает на «Больших шлемах». И я бы не сказал, что на старте он показывает невероятный теннис, – но играет достаточно хорошо, чтобы пройти первые круги», — сказал Циципас на пресс-конференции после выхода в 1/8 финала «Ролан Гаррос».