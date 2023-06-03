Джокович вновь ушёл от вопроса о гаджете, который носит на груди на «Ролан Гаррос»

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович вновь ушёл от вопроса, касающегося гаджета, который он клеит на грудь. Его впервые заметили на «Ролан Гаррос». Журналисты поинтересовались, как он помогает спортсмену и сколько времени Новак его использует.

По ходу турнира журналисты выяснили, что это устройство производит итальянская компания TaoPatch, которая «специализируется на патентовании и создании инновационных нанотехнологических приборов для здоровья и благополучия». Гаджет у Джоковича якобы улучшает осанку, увеличивает гибкость и силу.

«Повторю то, что сказал пару дней назад. Это всё Железный человек. Я хочу быть Железным человеком тенниса», — сказал Джокович на пресс-конференции после выхода в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2023.