Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Джокович вновь ушёл от вопроса о гаджете, который носит на груди на «Ролан Гаррос»

Джокович вновь ушёл от вопроса о гаджете, который носит на груди на «Ролан Гаррос»
Аудио-версия:
Комментарии

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович вновь ушёл от вопроса, касающегося гаджета, который он клеит на грудь. Его впервые заметили на «Ролан Гаррос». Журналисты поинтересовались, как он помогает спортсмену и сколько времени Новак его использует.

По ходу турнира журналисты выяснили, что это устройство производит итальянская компания TaoPatch, которая «специализируется на патентовании и создании инновационных нанотехнологических приборов для здоровья и благополучия». Гаджет у Джоковича якобы улучшает осанку, увеличивает гибкость и силу.

«Повторю то, что сказал пару дней назад. Это всё Железный человек. Я хочу быть Железным человеком тенниса», — сказал Джокович на пресс-конференции после выхода в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2023.

Материалы по теме
Джокович налепил на грудь неопознанный предмет и сравнивает себя с Железным человеком
Джокович налепил на грудь неопознанный предмет и сравнивает себя с Железным человеком
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023